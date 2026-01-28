Ülkeyi dizayn etme davası

Politika Servisi

Muhalefeti ve ülkeyi dizayn etmek için yargı sopasını elden düşürmeyen iktidarın CHP’li belediyelere yönelik en kritik hamlelerinden biri olan Aziz İhsan Aktaş davası dün başladı. AKP’li belediyeler başta olmak üzere devlet kurumlarından yüzlerce ihale alan Aktaş, “itirafçı” olup “suç örgütü lideri” sıfatıyla tutuksuz yargılanırken CHP’li belediye başkanları cezaevine girdi. Aktaş’a ihale veren AKP’li belediyelere ve devlet kurumlarındaki bürokratlara tek bir soruşturma dahi açılmaması, tüm kurgunun muhalefeti kuşatma operasyonu olarak tasarlandığının en açık delili oldu.

Beşiktaş Belediyesi ile başlayan operasyonlar zamanla CHP’nin elinde olan Avcılar, Esenyurt, Adana, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediyelerine uzandı. Tıpkı 19 Mart operasyonlarıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yarışında saf dışı bırakılmak istenmesi gibi, Aziz İhsan Aktaş davası da yerel yönetimleri çalışamaz hale getirme, CHP’li belediyeleri halkın gözünde kriminalize etme hamlesinin bir parçası oldu. Belediye başkanları tutuklanırken seçmen iradesi ise hiçe sayıldı. Örgüt lideri olarak yargılanan iş insanı Aktaş’ın bu süreçte medyaya verdiği demeçler, mahkemeye korumalar eşliğinde girişi, adeta “dokunulmazlık zırhı” taşıması, davanın siyasi yönünü gözler önüne sermeye yetiyor.

KORUMA ORDUSU!

6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasındaki ilk duruşmada açıklama yapan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi. Aylık gelirini ise 250 bin TL olarak açıkladı.

Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülmeye başlandı. Duruşmaların 20 Şubat’a kadar yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Duruşma öncesi mahkeme, tepkilere rağmen basın ve izleyici düzenine ilişkin sıkı güvenlik kuralları getirmişti. Duruşmayı izlemek isteyen gazeteciler için 25 kişilik kontenjan ayrılırken, telefon ve kayıt cihazları yasaklandı, her sanık için en fazla üç avukatla temsil sınırı getirildi. Bunun 20’si ulusal, 5’i yabancı basın olarak planlandı. Bu uygulama Ergenekon kumpas davaları olarak bilinen ve yıllar sonra herkesin beraat ettiği davaları akıllara getirdi.

Duruşmayı takip etmek üzere dün sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve birçok isim salona geldi. İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş’ın kalabalık bir koruma kadrosuyla duruşma salonuna girmesi dikkat çekti. Tutuklu bulunan belediye başkanları ise alkışlar eşliğinde salona girdi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Duruşmada daha sonra Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere’nin avukatları, "yetkisizlik kararı verilmesi" talebinde bulundu ve dosyanın tefrik edilmesini istedi. Ayrıca Zeydan Karalar’ın avukatı, dosyanın tefrik edilmesiyle Karalar’ın tutukluluk halinin de değerlendirilmesi talebinde bulundu. Ahmet Özer’in avukatı da dosyada "örgüt üyeliği" suçlamasının yer almaması nedeniyle Özer yönünden dosyanın tefrik edilmesini istedi. Duruşmanın ilk gününün kimlik tespiti işlemleriyle geçti.

MECLİS’E GETİRİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın sosyal medyadan "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorusu üzerine bu açıklamaya yanıt verdi, "O keşke dediği şey, bir telefon meselesidir. Keşke demesin bu kanun teklifini Meclis’e getirsin" dedi. Ayrıca CHP’nin 3 Aralık’taki siyasi davalar TRT’den yayınlansın talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Aziz İhsan Aktaş davası"na ilişkin, "Nasıl geçmişte kumpas davaları çöktüyse, bu davalar da çökecek ve Türkiye rahat bir nefes alacak" dedi. Çelik ayrıca, "CHP birinci parti olunca, Ankara’da birileri ‘eyvah’ dedi. Çünkü uzun yıllar Türkiye’yi muhtaçlaştırma politikasıyla yönettiler" şeklinde konuştu.

***

40 KİŞİ TUTUKLU, 200 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma 13 Ocak 2025’te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasıyla başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş İddianamesi" olarak bilinen 578 sayfalık iddianameyi 5 Kasım 2025’te kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken toplam 200 kişi şüpheli olarak yer alıyor. Tutuklu yargılanan kişi sayısı ise 40.

•Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 133 yıldan 337 yıla,

•Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 5 yıldan 15 yıla,

•Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 3 yıldan 9 yıla,

•Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

***

594 İHALENİN 473’Ü AKP’Lİ BELEDİYEDEN

CHP’li başkanların cezaevine girmesine neden olan itirafçı Aziz İhsan Aktaş bağlantılı 17 şirketten 12’si, son 15 yılda 594 kamu ihalesi aldığı ortaya çıktı. Bunların 121’i CHP’li, 473’ü ise AKP’li belediye ve kurumlardan. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, söz konusu şirketlerin ticaret sicili ve aldıkları kamu ihaleleri detaylı biçimde araştırıldı. Sözcü’de yer alan habere göre; 17 şirketten 12’si son 15 yılda toplam 594 kamu ihalesi aldı. Araştırmaya göre 594 ihalenin 121’i CHP’li belediyelerden, 473’ü ise AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından geldi. CHP’li başkanların yüzde 20’lik payına karşılık, toplam ihalelerin yüzde 80’inden fazlasını veren AKP’li kurumlara yönelik hiçbir yargı işlemi yapılmadı. Aktaş’ın doğrudan veya dolaylı bağlantılı olduğu şirketlerin ihale aldığı kurumlar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, TRT, Devlet Su İşleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, KYK yurtları, huzurevleri, üniversiteler ve birçok il belediyesi yer alıyor. Örneğin Aktaş’ların kurduğu şirketlerden Bilginay’ın hizmet verdiği kurumlar arasında Elektrik Üretimi Anonim Şirketi, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yargıtay, TBMM ve çok sayıda kamu hastanesi yer alıyor. Suçlamalara konu olan şirketler arasında yer alan İçkale ise Gaziantep Büyükşehir, Kütahya, Küçükçekmece, Balıkesir, Beşiktaş, Esenyurt, Çerkezköy ve Bağlar Belediyesi gibi pek çok yerden ihale aldı.