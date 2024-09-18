Ülkeyi düze çıkaracağız

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Marmara Adalar Belediyesi’ni ziyaret etti. Daha sonra kendisini karşılayan yurttaşlara seslenen Özgür Özel, "Ben AK Parti ve MHP’ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları, bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart’ta oy vereniyle, vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti ve halkın düzeni geldi. Halka hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanlara yönettireceğiz bu adayı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı’dan buraya seyahatte de sohbet ettik. Başta ulaşım, öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki adalılara 400-500 lira. Bu bile çok. Haklısınız bu şartlarda bu bile çok ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa 1000 lira olacak şey şimdi 500 lira. AK Partili belediye başkanı gitti, CHP’li geldi. 1000’den 500’e düştü. AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP’li gelsin 50 liraya düşecek. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor."

CHP’nin vizyonunun ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak olduğunu kaydeden Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin.’ Uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey’in özendiği ve gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Tayyip Bey altı sıfır attı Allah için, hakkını yemeyelim. Ama altı sıfır atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? Altı sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. CHP gelince öyle altı gol atıp, altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya bir sıfır olsun, bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil. Bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği’ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek."

1 LİTRE RAKI 140 LİRA OLACAK

"10 yıl sonra şöyle hesap edin" diyen Özel, şunları anlattı:

"Maaş bugünkü maaş gibi olsun. Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. Bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Şimdi, diyeceğimiz şu, eğer bir ülkede alım gücü 10 kat artarsa, Avrupa’da bugün sana 550 lira olan maliyet ona 55 lira.

Ya da fiyatlar değişmedi. Fiyatlardan sıfır atmadım. Evet dana kıyma yine 550 lira, 600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti, hiç ellemese 26 bin lira olacaktı. Şimdi 12 bin 500 lira değil mi? 26 bin liraya razıyız ama Almanya’daki emekli, Fransa’daki emekli, Hollanda’daki emekli senden 10 kat daha fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfır at öyle bak ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da bırakın onu daha Macaristan başarıyor da o bile girdi, 10 binlerdeydi, 25 binlerdeydi, 30 olmuş, gidiyor oraya doğru. O yüzden biz de başaracağız.”

"Ben geçen dönem Sosyalist Enternasyonal’in ikinci başkanı seçildim" diyen Özel, "İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. CHP gelirse Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefini destekliyoruz diyorlar. Fransa’sı da attı, Yunanistan’ı da attı. Avrupa Birliği’ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu" ifadelerini kullandı.

Özel, gelecek genel seçimler için şu mesajı verdi: "O yüzden nasıl 31 Mart’ta Marmara Adası kendi kaderi ve geleceğine el koydu, döndü Aydın Dinçer’i belediye başkanı yaptı ve akışı değiştirdi. Gelecek genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi cumhurbaşkanı seçeceğiz."