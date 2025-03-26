Ülkeyi geri dönüşü olmayan yola soktu

Dış Haberler

Fransız Le Monde gazetesinde, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından dikkat çekici bir makale yayınlandı. Yazıda Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan benzeri bir rejime sürüklendiği tespiti yer aldı. Başyazıda İmamoğlu’nun şafak baskınıyla gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla yaşanan deprem analiz edildi. Bu operasyonun Türkiye için otoriterlikten otokrasiye geçişte kritik bir dönemeç olduğu vurgulandı.

REJİMİN KONTROLÜ

Türkiye’deki seçim ortamının uzun süredir adil bir rekabetten uzak olduğu, medyanın neredeyse tamamının iktidar tarafından kontrol edildiği hazırlatıldı ve şu tespit yapıldı: "Yine de bugüne kadar muhalefet, güçlü adaylar çıkarabilmişti. Ancak hâkimin verdiği tutuklama kararıyla İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesi, Türkiye’nin çoğulcu ama baskıcı sisteminden, Rusya ya da Azerbaycan tarzı tam bir otokrasiye doğru geçiş yaptığı endişesini doğurdu."

SONUÇLAR BELİRLENİYOR

Başyazıya göre, Türkiye’de son yaşananlar muhalefetin adayının artık özgürce seçilemediğini ve seçim sonuçlarının fiilen önceden belirlendiğini gösteriyor. Le Monde başyazısı şöyle devam etti: “Erdoğan, CHP’ye doğrudan saldırmaktan da çekinmiyor... Aksine, bu yönelimi daha da güçlendirmiş durumda. Özellikle de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028’de olması onu daha da rahatlatıyor.”

İmamoğlu operasyonuna Batı’nın tepkisizliği de başyazıda ele alındı. Le Monde makalesine göre Avrupa Birliği Gezi protestolarındaki tavrını bu kez göstermedi, göstermesi de beklenmiyor.

“Donald Trump’ın başkanlığı, Ukrayna’daki savaş ve Suriye’deki durum göz önünde bulundurulduğunda, Batı, NATO üyesi Türkiye’yi önemli bir ortak olarak görmeye devam etmeli. Ancak Türkiye gibi jeopolitik açıdan kilit öneme sahip bir ülkenin kalıcı olarak otokrasiye sürüklenmesi, sadece Türk halkı için değil, demokrasiyi savunan herkes için büyük bir felaket olur.”

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RUSYA VE AZERBAYCAN TÜRÜ BİR OTORİTER REJİM KURULUYOR

İngiltere merkezli Financial Times, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını Türkiye’nin otokrasiye sürüklendiğinin açık bir işareti olarak değerlendirdi. Gazete, “Göz yaşartıcı gaz bulutları arasında Türk demokrasisi gözden kayboluyor” diyerek hem içeride artan baskıya hem de Batı’nın sessizliğine dikkat çekti. "Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması, sadece bir muhalefet belediye başkanının değil, Türkiye’nin demokratik geleceğinin de kaderini belirliyor" ifadelerine yer verildi. Tutuklamaların son 10 yılın en büyük protestolarını tetiklediğinin altını çizen gazete, Türkiye’deki gençlerin terk edilmiş ve çaresiz hissettiğini de belirtti. Financial Times’a göre mesele yalnızca İmamoğlu’ndan ibaret değil: “Üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği bu hareket, Türkiye’nin rekabetçi otoriter sistemle Rusya ve Azerbaycan tarzı bir otokrasi arasındaki çizgiyi geçtiğine dair inancı yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.