Ülkeyi karanlığa teslim etmeyiz

ABD ve İsrail eliyle bölge yeniden dizayn edilirken Saray yönetimi, ülkenin yüzünü tümüyle Orta Doğu’ya döndürmeye çalışıyor. “Türk-KürtArap ittifakı”, “Osmanlı milletler modeli” gibi çıkışlarla hem iktidar hem de ABD tarafından ülkeye gerici, mezhepçi, siyasal İslamcı bir rol model biçilmek isteniyor. Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açan, laikliğin kırıntılarını bile süpüren rejim topluma yukarıdan aşağıya sistematik olarak muhafazakarlık dayatıyor. Karma eğitimin tartışmaya açılmasından tarikat ve cemaatlerle MEB’in imzaladığı protokollere, yasaklardan şeriata karşı laikliği savunan SOL Parti’ye yönelik saldırılara dek her hamle aynı planın bir parçası.

Laiklik pankartı asanlar gözaltına alınıp ev hapsi cezasına çarptırılırken şeriat çağrıları yapanlar, LEMAN Dergisini basanlar, Saraçhane eylemlerinde camiyi bahane ederek kitleyi provoke etmeye çalışanlara yol veriliyor. Rejim, ihtiyaç duyduğunda sırtını sıvazladığı gerici, karanlık odakları bir aparat gibi kullanıp, onlar üzerinden kendi varlığını ve ülkenin değişimini görünmez kılmaya çalışıyor. SOL Parti’ye, ülkenin ilerici güçlerine, toplumsal muhalefete yönelik baskıların ardında tüm bu emperyalist yeni dizayn ve oradan medet umarak ülkeyi uçuruma sürükleyen bu rejim var.

BİR SALDIRI DA KEÇİÖREN’DE

Öte yandan şeriata karşı laiklik çalışmaları yürüten SOL Parti’ye yönelik baskılar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy’de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan üç SOL Partili gerici provokasyon girişiminin ardından hedef gösterilerek gözaltına alınmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmesi üzerine, SOL Parti iktidarın ve gericilerin hedef tahtasına oturttuğu laiklik pankartını ülkenin dört bir yanına asmaya başlamıştı. Ardından İstanbul’da SOL Genç üyesi üç kişi ile Balıkesir’de iki SOL Partili benzer gerekçelerle gözaltına alınmıştı. SOL Parti İstanbul İl binasına “Yaşasın şeriat” yazılarak saldırı düzenlenmesinin ardından bu kez de Ankara Keçiören İlçe Örgütü’ne benzer bir saldırı düzenlediği açıklandı. Önceki gece saatlerinde Keçiören İlçe Örgütü’nün kapısına “Yaşasın şeriat” yazılı bir pankart asılırken, Çankaya’daki pankartlara da saldırı düzenlendi.

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Bu gece Ankara Keçiören İlçe binamıza birkaç şeriatçı çapulcu tarafından yapılan provakatif saldırıya karşı buradayız! Bu abluka dağıtılacak, bu karanlık yenilecek” denildi.

POLİS ENGEL OLMAK İSTEDİ

Saldırının ardından Keçiören İncirli’deki Danışment Kavşağı’nda “Karanlığa karşı halk yürüyüşü” düzenlemek isteyen SOL Parti’ye polis ekipleri engel oldu. Partililer, “kahrolsun şeriat yaşasın laiklik” sloganları atarak polis barikatını aştı. İlçe binasına yürüyen partliler burada basın açıklaması okudu. Açıklamada, “Bir avuç şeriatçı, laiklik düşmanlığı üzerinden bilinçli bir provokasyon yürütüyor. Karanlığa saklanmış bu birkaç çapulcu, arkasına aldığı güçle partimize saldırıyor. Saray danışmanları ve gerici medya bu saldırganlara cesaret veriyor. Mahkemeler laikliği savunmayı suç sayıyor, emniyet güçleri ise saldırganları koruyarak suçun üzerini örtüyor. Amaç açık: Toplumda yükselen laiklik ve demokrasi taleplerini bastırmak. Başaramayacaklar!” denildi.

“Bu halka, Afganistan’da kadınları köleleştiren Taliban düzenini dayatamazsınız” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar vurgulandı: “Bu ülkeyi Amerikan güdümlü bir şeriat rejimine teslim alamazsınız. Yeşil Kuşak’tan bugüne CIA tezgâhlarında büyütülen bu işbirlikçiler bu toprakların parçası değil; bu toprakların bağrına saplanmış bir yabancı hançerdir. Bu saldırıların arkasında, Orta Doğu’da kurulan Amerikancı gerici rejimlerin Türkiye’ye dayatılması vardır. Suriye’de son olarak, ABD ve İsrail güdümlü HTŞ eliyle cihatçı çeteler iktidara taşındı; halka zorla gerici bir düzen dayatıldı. Şimdi Türkiye’yi de bu karanlık çemberin içine almak istiyorlar. Çürüyen siyasal İslamcı tek adam rejimi bu planı, iktidarını uzatmanın fırsatı olarak görüyor. ABD’ye ve Trump’a yaslanarak, Türkiye’yi seçimlerin göstermelik olduğu bir saltanata dönüştürmek istiyorlar. Türkiye’nin önündeki asıl ve yakıcı tehlike budur ve bunu bertaraf etmek için her tür baskıya karşı durup, birleşerek mücadele etmeye kararlıyız.

Laiklik mücadelesi, Büyük Orta Doğu bataklığında açılan cehennemin kapılarını kapatma mücadelesidir. Laiklik mücadelesi, şeriat-hilafet özlemlerinin altında büyütüldüğü tek adam rejimine son verme mücadelesidir! Ülkemizin tüm onurlu ilerici, demokrat, yurtsever ezilen emekçi insanlarını bu sesi ülkenin bütün sokaklarında birlikte yükseltmeye laikliği birlikte savunmaya, ülkemizin eşit, özgür ve demokratik bir Cumhuriyet için birlikte yürümeye çağırıyoruz!”

Polis yürüyüşe engel olmak istedi.

POLİS, ‘ZABITA CEZA YAZSIN’ DEMİŞ!

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan BirGün’e yaptığı açıklamada olayla ilgili polisin işlem yapmak istemediğini, “zabıtayı çağırın pankart asanlara para cezası yazsın” dediğini anlattı. Ayduğan şunları söyledi: “Gece, parti binamıza ‘yaşasın şeriat’ yazılı pankart asıldığını öğrenince polisi çağırdık. Polis hiçbir şekilde işlem yapmadı. Polis merkezine de gittik, görgü tanığı olmasına rağmen ifadesi alınmadı. Hatta gece gelen polisler pankartı bile almadı, sabah TEM’den gelen ekip pankartı aldı. Polis merkezinde görevli bir polis ‘zabıtayı çağırın pankart asanlara ceza yazsın’ dedi. Emniyet, bu olaya basit ve sıradan bir olaymış gibi yaklaşıyor. Partimizin yasal pankartlarını asan arkadaşlarımız evlerinden gözaltına alınırken şeriat çağrısı yapıp parti binamıza pankart asanlara işlem yapılmıyor.”