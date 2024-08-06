Ülkeyi terk etmişti: Bangladeş Başbakanı Hasina, Hindistan'a giriş talebini gelmeden hemen önce yaptı

Bangladeş’te hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler Başbakan Hasina’yı devirdi. Konutu basılan ve askeri helikopterle Hindistan'a kaçan Hasina'nın, ülkeye girmek için gelmeden hemen önce izin talebinde bulunduğu açıklandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Bangladeş'te ordunun başbakanlıktan istifasını açıkladığı Şeyh Hasina Vecid'in "bir süreliğine Hindistan'a girmek için gelmeden hemen önce izin talebinde bulunduğunu" belirtti.

India Today'in haberine göre, Jaishankar, başkent Yeni Delhi'deki kabine toplantısının ardından dün ülkeye gelen, başbakanlıktan istifası açıklanan Şeyh Hasina'ya ilişkin açıklama yaptı.

Jaishankar, "Güvenlik güçleriyle yaptığımız görüşme sonrası Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa kararı aldığını anlıyoruz. Hasina, bir süreliğine Hindistan'a girmek için gelmeden hemen önce izin talebinde bulundu. Dün akşam Delhi'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Jaishankar, Bangladeş'teki diplomatik misyonları aracılığıyla ülkedeki Hint topluluğuyla da iletişimde olduklarını belirtti.

Şeyh Hasina / Fotoğraf: DepoPhotos

İDAM EDİLEN MUHALEFET LİDERİNİN OĞLU SERBEST BIRAKILDI

Bangladeş'te hükümet karşıtı aktivist Ahmed Bin Kasım'ın avukatı Michael Polak, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Polak, ülkede tutuklu olan Kasım'ın 2016’dan bu yana yaptıkları çalışmalar sonucunda serbest bırakıldığını kaydetti. Ahmed Bin Kasım, Bangladeş'te muhalefetteki Cemaat-i İslam Partisinin 2016'da idam edilen eski liderlerinden Mir Kasım Ali'nin oğlu.

BANGLADEŞ POLİSİ GREVE GİDİYOR

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Polis Servis Birliğince yapılan açıklamada, her bir polisin güvenliği sağlanana kadar ülkedeki polislerin greve gideceği bildirildi.

Açıklamada, polislerin protestoculara "ateş etmeye zorlandığı" ve insanlara karşı "kötü adam" olarak gösterildiği ifade edilerek "masum öğrencilere yapılanlardan dolayı" özür dilendi.

Hasina'nın ülkesini terk etmesinin ardından dün 450'den fazla karakolun saldırıya uğradığı, birçok polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Hindustan Times'ın haberine göre Hindistan, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman ile temasa geçerek ülkede barış ve düzenin bir an önce yeniden tesis edilmesini talep etti.

Hindistan hükümetinin, Bangladeş'in normalleşme sürecine yardım edebileceğini ilettiği aktarıldı.

Fotoğraf: DepoPhotos

NOBEL BARIŞ ÖDÜLLÜ YUNUS, ÖĞRENCİLERİN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Bangladeş'te protestocu öğrencilerin geçiş hükümetine liderlik etmesini istediği Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un düşünce kuruluşu "Yunus Centre" İcra Direktörü Lamiya Morshed, BBC'ye açıklama yaptı.

Morshed, şu an Paris'teki bulunan Yunus'un yakında Dakka'ya döneceğini belirterek Yunus'un, "Bu kadar fedakarlık yapan öğrenciler, bu zor dönemde benden devreye girmemi isterken, bunu nasıl reddedebilirim?" sözleriyle öğrencilerin talebine olumlu cevap verdiğini iletti.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te ordu tarafından istifa ettiği açıklanan Başbakan Şeyh Hasina Vecid, ülke tarihinde en uzun süre görev yapan başbakan olmuştu.

76 yaşındaki siyasetçi Hasina, ülkede 5 dönem başbakanlık görevine seçilmişti.