Ülkü Ocakları Başkan Danışmanı, cinayetle sonuçlanan mekan baskınının şüphelileri arasında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen hafta 'Zennube' adlı eğlence mekanı silahlı bir grup tarafından basılırken işletme müdürü Ahmet Ersoy öldü, mekan sahibi İsmail Mete yaralandı.

İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde mekan baskınına adı karışanlardan birinin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın danışmanlığını yapan Avukat Abdurrahman T. olduğunu yazdı.

Olayın detaylarını aktaran Saymaz, şu soruları gündeme getrdi:

"Acaba Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın danışmanı bu eğlence mekanının açılışına neden katıldı? Birlikte olduğu grubun silah çekeceğini biliyor muydu? Dört arkadaşı tutuklanan Abdurrahman T., siyasi bağlantıları sayesinde adli kontrolle bırakılmış olabilir mi?"

SİNAN ATEŞ DAVASINDA AVUKAT

Saymaz'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Geçen hafta Kayseri Kocasinan’da, ‘Zennube’ adlı bir eğlence mekanının açılışında silahlar konuştu. İddiaya göre kavga, hesap tartışmasından çıktı. Bir diğer iddiaya göre iki grup arasında husumet vardı.

İşletme Müdürü Ahmet Ersoy hayatını kaybederken, mekanın sahibi İsmail Mete ise yaralandı.

'4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Dört şüpheli tutuklandı. Abdurrahman T. adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişinin olaydan sonra saldırganları bağ evine götürdüğü ve silahların gömülmesine yardımcı olduğu ileri sürülüyor. Avukat Abdurrahman T., Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın danışmanı.

Aynı zamanda Sinan Ateş Davası’nda, tetikçi Eray Özyağci’nin MHP’ye tahsisli araçla Ankara’dan İstanbul’a kaçırılmasında rol almakla suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in avukatı.

Yüksel’in, tutuklandığı 25 Eylül 2022 günü savcılık ifadesinde ve mahkeme sorgusunda avukat olarak Abdurrahman T. yanında bulundu. Abdurrahman T., soruşturma aşamasında savcılığa çok sayıda tahliye dilekçesi gönderdi. Ancak dilekçeleri karşılıksız kaldı.

Tutuklananlardan Necip T. ise Mersin Toroslar Ülkü Ocağı’nın üyesi olarak biliniyor.

NEDEN ORADAYDI?

Acaba Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın danışmanı bu eğlence mekanının açılışına neden katıldı? Birlikte olduğu grubun silah çekeceğini biliyor muydu?

Dört arkadaşı tutuklanan Abdurrahman T., siyasi bağlantıları sayesinde adli kontrolle bırakılmış olabilir mi?"