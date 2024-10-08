Ülkü Ocakları Başkanı lise ziyaret etti, öğrenciler bahçede bozkurt işaretiyle karşıladı

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan, dün (7 Ekim) Silivri’deki TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Silivri’nin Sesi sitesinin haberine göre bazı öğrenciler, Doğan’ı okul bahçesinde bozkurt işareti yaparak karşıladı.

Karşılama töreni sonrası Doğan, okulun müdürü Aydın Dakes ve Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz ile birlikte ders sırasında sınıfları gezerek öğrencilerle konuştu.

Dakes, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bir STK olarak eğitimle ilgili çalışmalarını gençlerimize tanıtmışlar. Bunda bir mahsur yok.

Biz gençlerimizin politikanın içinde olmasını istemiyoruz ancak politikanın ve sivil toplum kuruluşlarının çok uzağında kalmalarını da istemiyoruz. Çünkü görevlerimizden birisi de onları hayata hazırlamak. Milli, manevi ve ortak değerlerimizle sorunu olmayıp, kapımızı çalan hiçbir STK’yı geri çevirmedik. Zira derdimiz onlarla aynı. Gençlerimizi tehlikeli alanlardan uzak, öncelikle ailesine, içerisinde yaşadığı topluma, milletine ve tüm insanlığa faydası olan bireyler olarak yetiştirmek. Silivri bizi iyi tanıyor. Niyetimizi, çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Bize güven duyuyor. Bu olayda bize duyulan güveni sarsmadı bence.”

AKP’DEN ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Okulun müdürü Aydın Dakes, 2023’te yapılan genel seçimlerde AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa etmiş, daha sonra görevine geri dönmüştü.