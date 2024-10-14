Ülkü Ocakları Başkanı'ndan çakarlı araç ile düğün konvoyu!

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık'ın Porsche’li düğün konvoyu ve gösterişli çakarlı araçlarla, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre çakarlı araç ile yapılan düğün konvoyunun ardından çiftin balayı için Dubai’yi tercih etmesi de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Geçtiğimiz günlerde evlenen Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık’ın düğün konvoyu, lüks araçlarla gerçekleştirilmesi nedeniyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Saltık, düğün salonuna Porsche marka aracıyla gelirken, konvoyda yer alan diğer gösterişli özellikle çakarlı araçlar da dikkat çekti.

Bu lüks gösteri, özellikle son dönemde AKP'nin kredi kartlarından limit vergisi almayı gündeme getirmesiyle birlikte, yurttaşların tepkisini çekti.