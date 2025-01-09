Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Müsavat Dervişoğlu'na tehdit ve hakaret

Ülkü Ocaklar Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tehdit ve hakaretle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldırım, Dervişoğlu'na 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" dedi.

Yıldırım, video mesajında şöyle konuştu:

"Daralan kabilesine toparlamak için kuduz köpek gibi havlayan Müsavat. Bu kuduz köpek liderimize ve davamıza saygısızlık yapma cüretinde bulunmuş. 2 sene önce bir cenazede liderimizin elini öpmek için bizden izin istedi. Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın. Senin nasıl bir dansözlük yapma heveslisi olduğunu biliyoruz. Git tasmanı tutanlara dansözlük yap. Belanı bizden bulma. Bizim değerlerimize, davamıza, liderimize laf söyleyene haddini bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışmasın."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dün yapılan grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye yönelik şöyle konuşmuştu:

"Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz."