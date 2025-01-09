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Ülkü Ocakları Başkanı'nın Dervişoğlu tehdidine Ayşe Ateş'ten yanıt: Sinan gibi mi yaparsın?

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etmesine tepki gösteren Ayşe Ateş, "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.

Güncel
  • 09.01.2025 12:46
  • Giriş: 09.01.2025 12:46
  • Güncelleme: 09.01.2025 12:55
Kaynak: Haber Merkezi
Ülkü Ocakları Başkanı'nın Dervişoğlu tehdidine Ayşe Ateş'ten yanıt: Sinan gibi mi yaparsın?

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi.

Yıldırım'ın tehdit ve hakaret videosunu alıntılayan Ateş, "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli'ye "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu, "Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın" sözleriyle tehdit etmişti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldırım, Dervişoğlu'na 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" demişti.

Ülkü Ocakları Başkanından Müsavat Dervişoğluna tehdit ve hakaret
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