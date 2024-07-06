Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan gazetecilere tehdit

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, gazeteci Timur Soykan, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu, Erk Acarer ve Alican Uludağ'ı tehdit etti. Kılıç, paylaşımında gazetecilerin fotoğraflarına yer vererek "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin haber yapan gazeteciler tehdit edildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Timur Soykan, İsmail Saymaz, Barış Terkoğlu, Erk Acarer ve Alican Uludağ'ı hedef aldı.

Kılıç, paylaşımında gazetecilerin fotoğraflarına yer vererek "Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" sözlerine yer verdi.

“Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” pic.twitter.com/Qoknh8UeTb — Burak KILIÇ (@burakkilictc) July 5, 2024

Gazeteci Timur Soykan Kılıç'ın paylaşımını alıntılayarak "Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar" dedi.

Aşağıdaki tweeti atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce eşi Ayşe Ateş'in evinin fotoğraflarını çekti ve Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim… https://t.co/fpjqGMKp7I — Timur Soykan (@timursoykan) July 6, 2024

Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "suç koca devletin varlığını sizin çetelerinizin ayağının altına paspas edende" diyerek tepki gösterdi.