Ülkü Ocakları itiraz etti, konser iptal edildi: Suavi’nin avukatından açıklama

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' kutlamaları sırasında sahne alan sanatçı Suavi’ye yönelik saldırı girişimine yönelik tepkiler sürerken, sanatçının Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri iptal edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Konya Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği konserde sahne alması planlanan Sanatçı Suavi’nin ismi yeni programdan çıkarıldı ve konseri iptal edildi.

Yerel haber sitesi Seydişehir'in Sesi'nin aktardığına göre; Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, konserin iptal edilmesiyle ilgili belediyeyle görüştüklerini belirtti.

Bozkurt, "İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

SUAVİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Suavi'nin avukatı Bişar Abdi Alınak sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Alınak açıklamasında, "MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Seydişehir Belediye başkanının müvekkilimiz Suavi'nin konserini ülkü ocakları ve AKP ilçe teşkilatı baskıları üzerine iptal etmesi hakkında açıklamamızdır: pic.twitter.com/5J6tYAqvRT — Bişar Alınak & Partners (@BA_PartnersLaw) August 22, 2024

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NE OLMUŞTU?

Sanatçı Suavi'nin, Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde Beykoz'da vermek istediği konserda, bozkurt işareti yapan bir grup saldırı ve engelleme girişiminde bulunmuştu.. Sanatçıya "terörist" suçlaması yönelten grup sloganlarla konseri engellemeye çalışmıştı.

Suavi ise türkülerini söylemeye devam etmişti. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi, Suavi'nin konser vermesini "kabul edilemez" bulduğunu açıklarken, engelleme girişiminden sonra ilçe başkanlığı hesabından "Burası Beykoz, Gelme demiştik" diye paylaşım yapılmıştı.

Sanatçı Haluk Levent de Suavi konserinde yapılanları yeni bir linç girişimi olarak değerlendirerek, "Suavi’ye de vatanseverlik konusunda laf ettirirsem kendimi affetmem" demişti.