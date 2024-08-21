Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı!

Sinan Ateş cinayeti ile gündemden düşmeyen MHP’nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın kampında silahlı eğitim yapıldığı ortaya çıktı.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı tarafından kısa süre önce yaz kampı düzenlendi. Yaz kampına katılan Ülkü Ocakları mensuplarına dağıtılan silahlar ile atış eğitimi yapıldı. Hatta bir de toplu fotoğraf çektirildi.

"BU SİLAHLARIN TAMAMI GERÇEK"

BirGün’ün ulaştığı askeri uzmanlar silahların gerçek olduğunun altını çizerek, "Bu silahların tamamı gerçek ve haliyle de öldürücü etkisi var. Yivsiz tüfek-silah olarak nitelendiriliyor. Bu silahların hepsinin ruhsatlı olması lazım. Bu silahlar için ruhsat alırken de sağlık raporu gibi tamamlanması gereken prosedürler var. Bu kadar silahın nasıl alındığı araştırılmalı. Hepsi mermi basıncıyla çalışan, yarı otomatik 12 kalibre fişekle çalışan silahlar. Üsten kurma otomatik şarjör mekanizması da mevcut hepsinde" ifadelerini kullandı.