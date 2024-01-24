Ülkü Ocakları'ndan Cumhur İttifakı içindeki 'transfer'e tehdit!

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, aday gösterilmeyince MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne geçen Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ı, tehdit etti. Tutsoy, "Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz” dedi.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, MHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Çay’ı isim vermeden tehdit etti.

Tutsoy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamasında Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ı hedef aldı.

Mustafa Çay, MHP'den üç dönem belediye başkanı seçilmiş, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimler için partisinden aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi’ne katılarak bu partiden aday gösterilmişti.

Adı, Sinan Ateş cinayetine neden olan Mersin’de Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel’in başka bir ülkücüyü öldürdüğü cinayet dosyasında geçen Tutsoy, “Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz” dedi.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Milliyetçi Ülkücü Hareketin isminin anlam bulduğu kadim şehrimizden Adana’dan Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı olarak diyorum ki:

Türk siyasetinin Ulu Çınarı MHP’nin gölgesinde filizlenen ve Ülkücü Hareketin içerisinde birtakım konumlara erişen ve kendi ikbal ve istikbalini, şahsiyetini, tüm benliğini MHP’de kazanmış sonra ilk fırsatta hainlik yapma, satma cüretinde bulunanları yakından takip etmekteyim. MHP’nin özgül ağırlığı olmasa sokakta yürüdüğünde selam verilmeyecek adamlar 'Ahde Vefasızlık' yapmaktadır.

"Yeri gelir elimizde kalem olur, yeri geldi mi de Zülfikar bulunur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Cem TUTSOY

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı pic.twitter.com/vt0odrup84 — Cem Tutsoy (@CemTutsoy) January 23, 2024

Adana’da birtakım karanlık gürühlar suyu bulandırma peşindedir. Bu süreçte Ülkücü iradenin gözü hepsinin üzerindedir. Düne kadar MHP ve Liderimizin himayesinde düğme ilikleyenler bugün makamda bayrak değişince kerameti kendilerinde menkul gördüler. Bu dava dualı bir harekettir. Bu dava üzerinde yanlış yapmaya yeltenen, gaflette bulunan bizi yok sayarcasına hesap yapanların hesaplarını başlarına yıkarız. Suyu bulandırmaya çalışanlara, sırt dönenlere, hain olanlara karşı Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunmuş tüm fertlerin, gönül verenlerin bu davayı korumaları herkesin namus borcudur.

Bu Ülkücü iradenin uyarısıdır. Eğer bu uyarılar dikkate alınmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Yeri gelir elimizde kalem olur, yeri geldi mi de Zülfikar bulunur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi Ülkücü Harekete ve Liderimize sadakat şerefimizdir.”