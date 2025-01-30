Ülkü Ocakları'nın eski başkanlarından Ümit Özdağ'a destek açıklaması

Ülkü Ocakları'nın yedi eski genel başkanı, geçen hafta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, 'milliyetçilerin bedel ödemekten vazgeçmeyeceği' öne sürülürken PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere değinildi ve "Ülkeyi parçalanmaya götürebilecek ikinci çözüm süreciyle ilgili, direnme potansiyeli olan unsurlara gözdağı niteliği taşıyan bu hamle tarafımızca asla kabul edilemez" denildi.

Ülkü Ocakları'nda genel başkanlık yapan 12 isimden 7'sinin imzasını taşıyan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a bugün ödettirilmek istenen bedel, Türk milliyetçilerinin ödemek zorunda bırakıldığı ne ilk bedeldir, ne de son bedel olacaktır. Çünkü bin yıldır tutunma kavgası verdiğimiz bu topraklar, erde şan istedikçe, her milliyetçi bayraktar kesilecek ve bedel ödemekten asla çekinmeyecektir.



Türk milliyetçileri, bebek katillerinin saygın muhataba dönüştürüldüğü yeni bir sürecini asla kabul etmez, edemez. Dudaklarından hâlâ kan sızan teröristlere uzanacak ellere saygı göstermez, hükmüne boyun eğmez. Kimsesizliğimize itlerin bile güldüğü 1944 ve 1980’deki yalnız ama asil günlerine gölge düşürmez.



Sayın Özdağ’ın hürriyetinin elinden alınarak yürütülen sözde hukukî sürecin, 784 şehitle bitirilen birinci çözüm sürecinin yenisi niteliğindeki ikinci çözüm süreciyle eş zamanlı olması, arka plandaki niyeti ele vermektedir. Ülkeyi parçalanmaya götürebilecek ikinci çözüm süreciyle ilgili, direnme potansiyeli olan unsurlara gözdağı niteliği taşıyan bu hamle tarafımızca asla kabul edilemez.



Yangın yerine dönmüş bir Ortadoğu coğrafyasında, teröristlere Meclis yolu gösterilirken, öz evlatlara cezaevlerinin reva görülmesi, tarihin gördüğü en ağır çelişkilerden biridir. Türk devleti hangi savaşı kaybetti ki adeta Mondros Mütarekesi şartlarına zorlanıyoruz?



Aşağıda imzası olan bizler, Sayın Özdağ’a yapılan muamelenin haksız olduğunu, bebek katiline umut hakkı verilirken, o lanetli yoldaki taşları temizlemek amacıyla, Özdağ’ın şahsında Türk milliyetçilerinin sindirilmek istenmesini asla kabul etmeyeceğimizi bildirir, demokrasi ve hukuk çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilân ederiz."



İmzası bulunanlar:



Atila Kaya

Servet Avcı

Alişan Satılmış

Ulvi Batu

Suat Başaran

Emir Kuşdemir

Azmi Karamahmutoğlu