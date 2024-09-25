Ülkü Ocakları okul okul gezmeye devam ediyor!

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ülkü Ocakları yine okul okul gezmeye başladı.

Kırklareli Ülkü Ocakları, sosyal medya hesabından birçok okula girdiklerini, öğrenciler ile etkinlikler yaptıklarını duyurdu.

Kırklareli Ülkü Ocakları Uğurcan Özer’in son günlerde sosyal medya hesabından duyurduğu bazı okul “gezileri” şöyle:

-“Kırklareli Ülkü Ocakları olarak Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerimizi ziyaret ederek Ülkü Ocakları Genel merkezimiz tarafından hazırlanan UOUZEM ve ODAK2023 yazılımlarının tanıtımlarını gerçekleştirerek öğrencilerimize yazılımlarımızı hediye ettik.

-Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı olarak Vali Faik Üstün İlkokulu’nu ziyaret ederek ilkokullu ve anaokullu küçüklerimizle keyifli vakit geçirdik. Eğitim öğretim hayatlarının yürekleri kadar güzel geçmesini temenni ediyor tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum.”