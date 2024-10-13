Ülkü Ocakları’na dil uzatana ceza!

MHP’liler, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın göbeğinde suikastla öldürülmesine tepki gösteren yurttaşlardan tazminat alıyor.

Ateş cinayetinin merkezinde yer alan Ülkü Ocakları’na tepki gösteren bir yurttaş, 29 Ocak 2024’te “Nerede uyuşturucu, kadın ticareti, çok-senet tahsilatçı, pudracı, rantçı ve çete varsa sizsiniz” ifadelerini kullandı.

Aynı yurttaş, yine 29 Ocak’ta yaptığı bir başka sosyal medya paylaşımında, Maraş Katliamı ve Çorum Katliamı’nı hatırlatarak, “Nerede kan revan varsa orada siz varsınız. Kendi çocuğu Sinan Ateş’i öldürenlerin bize söyleyecek sözü olamaz” dedi.

‘EĞİTİM FAALİYETİ YÜRÜTÜYORUZ’

Bu paylaşımlardan yalnızca iki gün sonra, Ülkü Ocakları adına Avukat Abdulaziz Sekban Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve 10 bin TL tazminat talep etti. Ülkü Ocakları’nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Toplum yararına bireyler yetiştirdikleri, Aziz Sancar gibi isimleri Türk milletine armağan ettikleri ve gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağladıkları” ifade edildi.

Ülkü Ocakları’nın eğitim ve kültür faaliyetleri yürüttüğü de iddia edilen dava dilekçesinde, “Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine gölge düşürülmeye çalışıldığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği” öne sürüldü. Dava dilekçesinde “Ülkü Ocakları’nın ifade özgürlüğünü savunan bir kuruluş olduğu” yönünde bir ifadenin yer alması da dikkatleri çekti. Yurttaşın sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ülkü Ocakları’na 10 bin TL manevi tazminat ödemesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 Ekim 2024’te yurttaşın Ülkü Ocakları’na 7 bin 700 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararda, Ülkü Ocakları’nın manevi haklarının ihlal edildiği belirtildi.

AVUKATLARI MHP YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Öte yandan Ülkü Ocakları’nın Avukatı Abdulaziz Sekban da tanıdık bir isim. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının önemli isimlerinden biri de Emre Yüksel’di. Ateş davasından tutuklu olan ve ikametgâh adresi olarak Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni gösteren Yüksel’in avukatının Abdulaziz Sekban olduğu anlaşılmıştı. Sekban aynı zamanda MHP’nin en kritik karar organı olan, Merkez Yönetim Kurulu üyesi.