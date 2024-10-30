Ülkücü grup, ODTÜ'de "kadın duvarına" saldırdı

Örgütleyicileri arasında ODTÜ Türkoloji topluluğu gibi Ülkü Ocakları ile bağlantıları bulunan çeşitli gruplar tarafından ODTÜ'de cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Sıkça bozkurt işareti yapıp "ODTÜ Türk'tür Türk kalacak" sloganlarıyla yürüyen grup, yürüyüşlerinin bir noktasında matematik ya da "Kadın Duvarı" olarak bilinen duvara saldırı gerçekleştirdi.

ODTÜ'lü kadınların sorunlarını ve taleplerini yazdığı dövizler; Türkoloji üyelerinin "Bağımsız Türk gençleri" adı altında yaygınlaştırdığı "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılan erkekler tarafından "Her Türk Asker Doğar" sloganları eşliğinde yırtıldı, tekmelendi ve yakıldı.