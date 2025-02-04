Ülkücü gruptan öğrenciye ‘öldürürüz’ tehdidi

Ebru ÇELİK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Alperen Kargıoğlu, okuldaki ülkücü grupların 1 yılı aşkın süredir şiddetine ve tehditlerine maruz kalıyor. Kargıoğlu, 2023’ün ekim ayında, ülkücü grupların okuldan başka bir öğrenciyi tehdit etmelerine tepki göstermesinin ardından kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi.

Kargıoğlu, yaşananları sosyal medya üzerinden anlatmasının ardından ülkücü grup tarafından Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde darp edildiğini söyledi. Olayın ardından karakola götürülen Kargıoğlu burada saldırganlardan şikâyetçi olurken daha sonra şikâyetini geri çekti.

"SENİ VURABİLİRLER, ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEK"

Karakoldan çıktıktan sonra amcası tarafından Kadıköy’deki Ülkü Ocakları’na götürüldüğünü söyleyen Kargıoğlu, “Karakolda ifade verirken şahıslar amcamla konuşmuş. ‘Ankara’dan talimat gelmiş seni vurabilirler, şikâyetini geri çek’ dedi. Ben de korktuğum için şikâyetimi geri çektim. Karakoldan çıktığımızda amcam beni derneklerine götürdü, "Sadece konuşacaklar seninle" dedi. Dernekten içeri girdiğimde yaklaşık 20 kişi vardı. ‘Reis’ diye hitap ettikleri kişi bana ‘Cezasız kalmayacaksın. Daha önce öldürdük yine öldürürüz’ dedi” ifadelerini kullandı.

ŞAHISLAR CEZASIZ KALMAMALI

Ülkücü grubun kendisine sosyal medya üzerinden zorla ‘özür mesajı’ paylaştırdıklarını ifade eden Kargıoğlu, “Ardından sıra arkadaşım D.Y. ayağımı tuttu, K.A. isimli şahıs ise 10 dakika boyunca ayağıma sopayla vurdu” dedi.

Kargıoğlu, “1 yılı aşkın süredir canımla, ailemle tehdit edildiğim için şikâyetçi olmadım ama artık okulda yüzüme tehditkâr bakışları çok rahatsız etmeye başladı. Bu kişilerin cezasız kalmasını istemediğim için 31 Aralık günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Artık daha az korkuyorum. Umarım bu tür insanlar ellerini kollarını sallayarak okullarda dehşet saçmaz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kargıoğlu, ülkücü grubun üniversitenin giriş kapısına “Terör örgütü ve sempatizanlarının asla giremeyeceği Marmara Üniversitesi’ne hoş geldiniz”, “Marmara Üniversitesi Ülkücüleri” yazısı da astıklarını belirtti.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI Kargıoğlu’nun ülkücü grup tarafından şiddet ve tehditte maruz kalması Meclis gündemine taşındı. CHP Milletvekili Yüksel Taşkın, Milli Eğitim Bakanlığı’na yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Taşkın, “Son yaşananlar, münferit bir olay olarak görülemez. Bu grubun üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğu ve benzeri tehdit ve şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı biliniyor. Bu gruba üniversite yönetiminin ve idarecilerin göz yumdukları açık. Öğrencilerin şiddetsiz bir ortamda eğitim görme hakkı bilerek baltalanıyor” dedi.

Yüksel Taşkın, MEB’e şu soruları yöneltti: