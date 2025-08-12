Ülkücü saldırıda delil yokmuş!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde stant açan öğrencilere saldıran Ülkücü grubun dosyası kapatıldı. Darbedilen öğrenciler karara itiraz ederken saldırının bütün açıklığıyla görüldüğü saldırının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

7 Aralık 2022 tarihinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kampusunda öğrenciler kulüp tanıtımı için stant açtı. Ülkü Ocakları’na bağlı oldukları belirtilen bir grup, stanttaki öğrencilere tekme, yumruk ve sandalyeyle saldırdı. Darbedilen öğrenciler Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, “Ülkücü grubun kendilerini darbettiğini ve güvenlik görevlilerinin de olaya çok geç müdahale ettiğini” ifade etti. Adem A., Halil İbrahim B. ve Hasan Basri Ç. isimli üç kişi hakkında “Basit yaralama” suçunu işledikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldü.

SAVCILIK DELİL YOK DEDİ

Ancak savcılık, “Kamera kaydındaki görüntülerin olay yerine uzak olması, olay yerinde çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle kavga eden şahısların tespitinin yapılamadığını” belirtti. Savcılık, şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve emare bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapmaya yer olmadığına dair karar verip dosyayı kapattı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetimi de öğrencilerin darbedildiği olayı sözlü saldırı olarak kayıtlara geçirerek saldırganlara disiplin cezası vermedi. Üniversitenin kararında, “Üniversite kulüp tanıtım günlerinde Genç Gönüllüler Kulübü'ndeki öğrenciye sözlü sataşma olduğu, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde sözlü sataşmaya dair bir müeyyidenin olmaması nedeni ile herhangi bir ceza verilmemesi uygun görülmüştür” denildi.

‘DELİL KARARTILAR’

Bu kararların ardından Ülkücü grubun darbettiği bir öğrenci ise 18 Temmuz 2025 tarihinde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun, eski Rektör Yardımcısı Alparslan Dayangaç, Dekan Selim Coşkun ile Disiplin Komisyonu Başkanı Ahmet Kardaşlar’ın “Görevi kötüye kullanma, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği ifade edilen suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Saldırıya dair yürütülen soruşturma kapsamında üniversiteden istenilen kamera kaydı bilinçli olarak hiçbir yakınlaştırma yapılmadan en uzak görüntüsü verilmiştir ve kişilerin tespit edilmemesi sağlanmıştır. Bu bağlamda savcılık uzaklıktan dolayı kişilerin kimlik tespitinin mümkün olmadığı gerekçesiyle ‘kovuşturmaya yer yoktur’ yönünde karar vermiştir.

Aynı kamera kayıtları tarafımızca talep edilerek alındığında bir video oynatıcı programında yakınlaştırma yapıldığında şüpheli şahısların iddia ettiğimiz fiilleri gerçekleştirdikleri ve fiilleri gerçekleştiren şahıslar görülmektedir. Ayrıca olay yerinde olaya müdahale eden ve darp edilmemize engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerinden herhangi bir görgü tanıklığı veya olayın taraflarını belirleyen tutanak istenmemiştir.

Güvenlik tutanaklarında 'kavga çıktı, müdahale ettik' diye tutanak tutulmasına rağmen Disiplin Komisyonu 'sözlü sataşmadır' diye karar vermektedir. Şikâyetimde isimlerini zikrettiğim kişilerin adli yargılama yolunu yanlış yönlendirerek tarafımı mağdur etmeleri sebebiyle ve resen gözetilecek diğer suç maddelerinden dolayı cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”

VİLLA YAPTIRAN REKTÖR

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin binaları 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde zarar gördü. BirGün, üniversitenin binaları hasarlı olduğu için kullanılamazken Rektör Turgay Uzun’un, Osmaniye Üniversitesi yerleşkesi içinde, Amanos dağlarının eteklerine 7,2 milyon TL’ye villa inşa ettirdiğini ortaya çıkarmıştı. Villa, “Rektörlük özel hizmet binası” adı altında inşa edildi. Bu skandalın ardından Rektör Turgay Uzun X hesabından yaptığı paylaşımda ‘’İt ürür kervan yürür’’ ifadelerini kullandı.