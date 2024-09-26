Ülkücülere 16 ay dokunulmadı!

Kırklareli’nde TİP Üyesi Uğur Celep’i öldüresiye döven Ülkü Ocakları mensuplarına tam 16 ay sonra dava açıldı. TİP üyesi Uğur Celep, 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim kampanyası sırasında TİP'in “Bir oy Kılıçdaroğlu’na, bir oy TİP’e” sloganını duvara yazarken bir gruba denk geldi. Celep, tehlikede olduğunu hissetti ve arkadaşlarına mesaj attı. Bu sırada kendini korumak için cadde üzerindeki bir pastaneye giren Celep’e “Sen teröristsin, seni burada barındırmayacağız” dediler.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Ardından Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer’in başında olduğu yaklaşık beş kişi Celep’i darp etmeye başladı. Ülkü Ocakları üyelerinin bölgeden ayrılmasının ardından arkadaşları Celep’i hastaneye götürdü. İddialara göre, o gün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kentte olduğu için ihbara rağmen polis pastanenin önüne gitmedi. Pastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Özer’in, Celep’i defalarca vurduğu tespit edildi. Dükkanın içinde Kalender Özdemir isimli bir ülkücünün en az beş yumruk attığı Celep’i sürükleyerek dükkândan dışarı çıkardıkları tespit edildi.

İfadesi alınan Özer, Celep’in fotoğraflarını çektiğini, takip ettiğini ve saldırdığını itiraf etti. 16 ay sonra dava açılırken iddianamede sadece Özer ile Kalender’in yer aldığı, diğer Ülkü Ocakları mensuplarına ise dava açılmadığı görüldü. İddianamede, “Şüpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde saldırdı” denildi. İlk duruşma 10 Aralık’ta Kırklareli 5 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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UĞUR CELEP’İ YARGILATIYORLAR

Bu arada Ülkü Ocakları Başkanı Özer’in şikâyetiyle Celep’e “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” dava açıldı. İddianamede, “Celep’in Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” öne sürüldü. Ancak Ülkü Ocakları mensuplarının iddialarının dışında bir delil gösterilmedi. Ayrıca Ülkü Ocakları Başkanı Özer gittiği tüm kamu kurumlarında kapılarda karşılanıp özel olarak ağırlanıyor.