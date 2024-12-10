Ülkücülerin dosyası elden ele geziyor

Kırklareli’nde TİP Üyesi Uğur Celep’i öldüresiye döven Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer ile Kalender Özdemir’in yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülecek.

TİP üyesi Uğur Celep, 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim kampanyası sırasında TİP’in “Bir oy Kılıçdaroğlu’na, bir oy TİP’e” sloganını duvara yazarken Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer’in başında olduğu bir gruba denk geldi. Tehlikede olduğunu anlayan Celep, kendini korumak için cadde üzerindeki bir pastaneye girdi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Ülkü Ocakları İl Başkanı Uğurcan Özer’in başında olduğu yaklaşık beş kişi de pastaneye girdi, “Sen teröristsin, seni burada barındırmayacağız” diyerek Celep’i darp etmeye başladı. İddialara göre, o gün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentte olmasından dolayı yaşanan iş yoğunluğu dolayısıyla ihbara rağmen polis pastaneye gelmedi. Pastanenin güvenlik kamerasının da kaydettiği olayda, Özer, Celep’e defalarca vurdu. Kalender Özdemir isimli bir ülkücünün de en az beş yumruk attığı Celep’i sürükleyerek dükkândan dışarı çıkardılar.

SADECE İKİ KİŞİYE DAVA AÇILDI

İfadesi alınan Özer, Celep’in fotoğraflarını çektiğini, takip ettiğini ve saldırdığını itiraf etti. Beş kişinin karıştığı olay nedeniyle sadece Ülkü Ocakları Başkanı Özer ile Özdemir’e dava açıldı, diğer Ülkü Ocakları mensuplarına ise dava açılmadı. Üstelik iddianamede, “Şüpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde saldırdı” denildi.

27 Ağustos’ta Kırklareli 5. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin iadesine karar verdi. Hakim, “Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede, eylemlere ilişkin bir olay anlatımının bulunmadığı” gerekçesiyle iddianameyi iade ettiğini belirtti.

İddianameyi hazırlayan savcı ise bu karara karşı Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Cumhuriyet Savcısı, hakimin itirazı içeren kararındaki Türkçe hatalarına da dikkati çekerek “özne, nesne ve yüklemin” ne olduğunu anlatıp “iddianamenin iadesi kararının kaldırılmasını” talep etti. Mahkeme oy birliğiyle savcının talebini kabul edip iddianameyi yeniden mahkemeye gönderdi.

Emniyet’in Celep’e saldıran Kalender Özdemir hakkında yaptığı araştırma, 35 yaşındaki ve ortaokul mezunu olduğunu ifade eden sanık Özdemir’in askerlik yapmadığı bilgisi de yer aldı. Ayrıca Özdemir’in Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimat yazılarak ifadesinin alınmasının istendi. Ancak Özdemir 5 Aralık’taki talimat duruşmasına da katılmadı. 12 Aralık’a ertelenen talimat duruşması için zorla getirme kararı verildi.

UĞUR CELEP’İ YARGILATIYORLAR

Bu arada Ülkü Ocakları Başkanı Özer’in şikâyetiyle Celep’e “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” dava açıldı. İddianamede, “Celep’in Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” öne sürüldü. Ancak Ülkü Ocakları mensuplarının iddialarının dışında bir delil gösterilmedi. Ayrıca Ülkü Ocakları Başkanı Özer gittiği tüm kamu kurumlarında kapılarda karşılanıp özel olarak ağırlanıyor.