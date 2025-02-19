Ulrike sıradışı yaşamı ile Ütopya Sahne’de

Kültür Sanat Servisi

Önder Babat Politik Tiyatro Topluluğu, Ulrike Meinhof’un sıradışı yaşamını sahneye taşıyor. Cihan Şan ve Erman Öztürk’ün uyarladığı Semra Aslan’ın tek kişilik performansı seyirciyle buluşuyor. ‘Ulrike’ oyunu 21-26 Şubat tarihlerinde saat 20.30’da Beyoğlu’ndaki Ütopya Sahne’de oynanacak.

Oyun, 1968 Avrupa öğrenci hareketini ve sonrasında gelişen mücadeleyi, Avrupa toplumunun içinde bulunduğu durumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası arayışları bir kadın, bir gazeteci ve bir devrimci olan Alman sosyalist gazeteci Ulrike Meinhof’un gözünden ortaya koyuyor. Meinhof’un mahkeme savunması üzerine kurulan oyunda tek kişilik bir hücreye mahkum edilen Ulrike, yaşadığı psikolojik gelgitlerle tecrit gerçeğine ışık tutarken yargılayan savunması ise tüm insanlığın savunusuna dönüşür. Henüz hayatta iken gazetelerde intihar ettiği haberlerini duyan Ulrike, devletin kendisini öldüreceğini bilir. Burjuva demokrasinin gerektiğinde nasıl rafa kalktığını yaşadıklarıyla gözler önüne seren Ulrike, başka bir dünyanın mümkün olduğunu, insanlığın yeryüzünde daha eşit, daha adil ve daha özgür yaşayacağı günlerin de geleceğini bizlere bildirir.

Kendi deyimiyle Ulrike, ‘üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih eder.’ Hücresinde ölü bulunduğunda, kapitalist barbarlığa karşı devrimci bir kadın olarak direnme gücünü çoktan tüm insanlığa göstermiştir. Gerçek olaylar, durumlar ve karakterlere dayanılarak hazırlanan tek perdelik ‘Ulrike’ oyunu, 21 Şubat Cuma ve 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Ütopya Sahne’de sanatseverleri bekliyor.