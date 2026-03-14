Ultraslan liderinden ayrımcı ifadeler: “Kadınlar kuzey tribününe gelmesin”

Galatasaray tribün grubu Ultraslan’ın önde gelen isimlerinden Sebahattin Şirin’in kadın taraftarlara yönelik sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Şirin, yaptığı açıklamada özellikle tribünün merkezinde yer alan Kuzey tribününe gelen kadın taraftarlara tepki gösterdi.

Kuzey tribününün tezahürat ve atmosfer açısından farklı bir yapısı olduğunu savunan Şirin, kadın taraftarların başka tribünlere gitmesi gerektiğini dile getirdi.

AYRIMCI AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Şirin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ya kardeşim bir tane Kuzey tribünü var, geliyorsunuz, aynı seyir açısı Güney tribününde de var... Biz söyleyince, kadın düşmanı oluyoruz. Ya buraları ayaklandıran, coşturan bir tribün var, başka kısımlara gönüllü gitmeleri lazım.”

Şirin’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tribünlerin tüm taraftarlara açık olması gerektiğini vurgulayarak açıklamalara tepki gösterdi.