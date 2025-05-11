Ulubey Belediyespor, BAL’a yükseldi

Ordu’da Ulubey Belediyespor, finalde Gülyalı Bozkurtspor’u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi.

Ordu Süper Amatör Lig final mücadelesinde Ulubey Belediyespor ile Gülyalı Bozkurtspor, Ordu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta tek gol, ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. 45+4. dakikada Eray Eren’in kaydettiği gol sonrası ikinci yarıda da skor değişmedi. Bu gol, Ulubey Belediyespor’u galibiyete ve Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) taşıdı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, maç sonrasında sporcularla bir araya gelerek taraftarların da sevincine ortak oldu. Başkan Türkcan yaptığı açıklamada, "Ordu Süper Amatör Ligi finalinde tribünler coştu, sahada destan yazıldı. Ulubey Belediyespor, zorlu finalde Gülyalı Bozkurtspor’u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde ikinci kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve yöneticilerimize tüm Ulubey halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Ulubey’in gururu bir kez daha sahnede, tebrikler şampiyon Ulubey Belediyespor" dedi.