Uludağ'da hafta sonu hava durumu ve tatilciler için öneriler (15-16 Şubat 2025)

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da kar kalınlığını artırdı. Kayak ve snowboard tutkunları için ideal koşullar sunan bölge, bu hafta sonu tatilcileri nasıl bir hava durumu bekliyor? Kar yağışı devam edecek mi? Yollar açık mı gibi soruların cevaplarını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini açıkladı.

15-16 ŞUBAT 2025 ULUDAĞ HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 Şubat Cumartesi: Hava açık ve az bulutlu. Sıcaklık -5 ile 5 derece arasında olacak.

16 Şubat Pazar: Yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecek.

Güncel Kar Kalınlığı: Uludağ’da kar kalınlığı 92 santimetreye ulaştı.

Cumartesi günü kayak ve snowboard için oldukça uygun bir hava durumu beklenirken, Pazar günü yağmur yağışı nedeniyle kar kalitesinde düşüş olabilir. Günübirlik tatilciler ve konaklama yapacaklar, Cumartesi gününü değerlendirmeli.

ULUDAĞ’A GİDECEKLER İÇİN ÖNERİLER

Kış tatilini sorunsuz ve keyifli geçirmek isteyenler için önemli ipuçlarını derledik. İşte Uludağ’a gideceklerin dikkat etmesi gerekenler:

ULUDAĞ ULAŞIM VE YOL DURUMU

Yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol edin. Bursa ve çevresinde yoğun kar yağışı olabileceği için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği’nin duyurularını takip edin.

Aracınızda kış lastiği ve zincir bulundurun. Özellikle Pazar günü yağmurlu hava yolları kaygan hale getirebilir, bu yüzden güvenli sürüş için donanımlı olun.

Teleferik kullanabilirsiniz. Uludağ’a çıkış için Bursa Teleferik hattı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak hafta sonları yoğunluk olabileceğini unutmayın.

Otopark sorunu yaşamamak için erken gidin. Hafta sonları Uludağ oldukça yoğun oluyor, bu yüzden erken saatlerde giderek otopark yeri bulma şansınızı artırabilirsiniz.

KAYAK VE SNOWBOARD İÇİN ÖNERİLER

Kayak ve snowboard ekipmanlarınızı eksiksiz hazırlayın. Eğer ekipmanınız yoksa, kayak merkezinde kiralama seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Kayak yaparken güvenlik kurallarına uyun. Pistlerde diğer kayakçılara dikkat edin ve özellikle kalabalık bölgelerde hızınızı kontrol edin.

Başlangıç seviyesindeyseniz özel ders almayı düşünebilirsiniz. Uludağ’da birçok kayak ve snowboard eğitmeni bulunmaktadır.

Pistlerin kapanış saatlerini öğrenin. Özellikle hava durumu değişken olabileceğinden görevlilerin uyarılarını dikkate alın.

KIŞ TATİLİ İÇİN GİYİM VE EKİPMAN ÖNERİLERİ

Soğuk hava şartlarına uygun giyinin. Katmanlı giyim tercih ederek vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Su geçirmez mont ve pantolon kullanın. Özellikle kar yağışına karşı dayanıklı kıyafetler tercih edin.

Kaliteli bir kayak gözlüğü kullanın. Karın yansıtıcı etkisi nedeniyle gözlerinizi korumak için UV filtreli gözlükler önemlidir.

Eldiven ve bere gibi aksesuarları unutmayın. Soğuk havaya karşı ellerinizi ve başınızı sıcak tutmak çok önemlidir.

ULUDAĞ’DA KONAKLAMA VE TATİL PLANLAMASI

Erken rezervasyon yapın. Oteller hafta sonu doluluk oranı yüksek olduğundan yerinizi garanti altına alın.

Alternatif konaklama seçeneklerini değerlendirin. Dağ evleri, bungalovlar ve butik oteller de keyifli bir deneyim sunabilir.

Günlük kayak geçişleri ve lift biletlerini önceden alın. Özellikle hafta sonları yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşabilir.

Kayak sonrası için aktiviteler planlayın. Uludağ’da sıcak içecek keyfi yapabileceğiniz kafe ve restoranlar bulunmaktadır.

15-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Uludağ’da kar tatili yapacaklar için hava koşulları oldukça uygun görünüyor. Cumartesi günü güneşli hava kayak için ideal, ancak Pazar günü yağmur nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ulaşım, giyim ve kayak ekipmanları konusunda hazırlıklı olanlar, kış tatilinin tadını çıkarabilir.

ULUDAĞ’DA KAYAK YAPMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN HANGİSİ?

Cumartesi günü hava koşulları daha uygun olduğu için kayak ve snowboard için en ideal zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Pazar günü yağmur nedeniyle pistlerde kayganlık riski olabilir.