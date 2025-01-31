Uludağ'da hafta sonu hava nasıl olacak? Uludağ'a kar ne zaman yağacak? Uludağ hava durumu (31 Ocak - 4 Şubat)

Uludağ Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi alıyor. Peki Uludağ'da bugün hava nasıl? Uludağ'da hafta sonu hava nasıl olacak? Uludağ'da kar var mı? uludağ'a kar ne zaman yağacak? Uludağ ile ilgili son hava durumu raporlarına bakalım:

ULUDAĞ'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Geneş Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, 31 Ocak 2025 Cuma günü Uludağ'da hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük 4, en yüksek 7 derece olarak ölçülecek. Uludağ'da bugün kar yağmayacak.

ULUDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Uludağ'da 4 Şubat Perşembe günü kar bekleniyor. Uludağ'ın 5 günlük hava tahmini şöyle:

31 Ocak Cuma: 4 / 7 (Az bulutlu, açık)

1 Şubat Cumartesi: 3 / 7 (Az bulutlu, açık)

2 SŞubat Salı: 2 / 6 (Az bulutlu, açık)

3 Şubat Çarşamba: 3 / 5 (Yağmurlu)

4 Şubat Perşembe: -2 / 7 (Kar yağışı)

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI NE KADAR?

31 Ocak 2025 Cuma günü itibariyle Uludağ'da kar kalınlığı 89 santim olarak ölçüldü.