Uludağ'da kar, fırtına ve sis etkili

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı, fırtına, tipi ve sis etkili oluyor. Bölgede tedbirler artırılırken, Uludağ’da kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, gece başlayan kar ile beyaza büründü.

Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfır, en düşük eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Fırtına ve tipinin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi, sis nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kar yağışı ile Uludağ yolunda da önlemler artırıldı.

Karayolları ekipleri, Uludağ yolunun açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri de kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeye çıkışına izin vermiyor.

16 Kasım'da mevsimin ilk karının düştüğü Uludağ'da, tesisler de sezon hazırlıklarını hızlandırdı.

1'inci ve 2'nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, erken rezervasyonlar da başladı.

Uludağ'da yılbaşını geçirmek isteyenler, aylar öncesinden bölgedeki otellerden yer ayırttı.

Yılbaşı için erken rezervasyonların yapıldığı otellerde, gecelik konaklama ücreti kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor.

5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da bu sayı, ek yataklar ile 6 bin 500'e kadar yükseliyor.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; kar yağışının gün boyu etkili olması beklenen Uludağ'da, yarın güneşli hava açacak.