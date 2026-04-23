Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'da, 23 Nisan’da kar kalınlığı 100 santimetre olarak ölçüldü.

Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar yağışı nisan ayı boyunca aralıklarla devam etti.

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da kar olmasına rağmen kayak pistleri boş kaldı.

Karayolları ekipleri ise Uludağ yolunun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi, yarından (24 Nisan Cuma) itibaren de yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.