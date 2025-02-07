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Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü

Ajans Haberleri
  • 07.02.2025 13:27
  • Giriş: 07.02.2025 13:27
  • Güncelleme: 07.02.2025 13:27
Kaynak: AA
Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 98 santimetre ölçüldü.

Uludağ'da 5 Şubat sabahı itibarıyla başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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