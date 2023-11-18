Uludağ'da kar yağışı etkili oldu

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Kentte yaşayanlar güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı. Bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistler de müzik eşliğinde kar üstünde oyunlar oynadı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 2, en düşük ise sıfırın altında 12 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.