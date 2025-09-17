Uludağ'da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi

BURSA (AA) - Bursa'da ormanda gezinen kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve yavruların yürüdüğü anlar yer aldı.

Kızıl geyik ailesinin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu bir ritim, yeşilin ve toprağın kokusuyla birleşiyor. Yavru kızıl geyikler annelerinin koruması altında huzurla dolaşıyor." notuyla paylaşıldı.