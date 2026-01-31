Uludağ'da telesiyej arızalandı, mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı

Kış turizminin popüler yerlerinden Bursa Uludağ'da telesiyej arızalandı.

Arıza nedeniyle yaklaşık 50 kişi yerden metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Mahsur kalan turistler yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Arıza, Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Telesiyejin 1,5 saattir hareket etmediği, yaşanan arıza nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesi ve turistlerin kurtarılması için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.