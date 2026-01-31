Uludağ'da telesiyej arızalandı, mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Kış turizminin popüler yerlerinden Bursa Uludağ'da telesiyej arızalandı.

Arıza nedeniyle 51 kişi yerden metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Mahsur kalan turistler yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Arıza, Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren telesiyejde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Telesiyejin 1,5 saattir hareket etmediği, yaşanan arıza nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesi ve turistlerin kurtarılması için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Bursa Valiliği, telesiyejde teknik bir arıza çıktığını ve mahsur kalan 51 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 51 kişinin güvenli alanlara alındığını belirterek mahsur kalan yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.