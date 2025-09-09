Uludağ'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

BURSA (AA) - Bursa'da ormanda gezinen ve bir ağaca tırmanan yaban kedisi, fotokapanla kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, yaban kedisinin ağaçların altında yürüdüğü ve daha sonra ağaca çıktığı anlar yer aldı.

Yaban kedisi görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Hızlı-atletik-çevik. Fotokapanımıza yakalanan yaban kedisi, adeta bir çeviklik gösterisiyle ağaca tırmanıyor. Doğanın vahşi ve gizlemli ruhunu taşıyan bu avcı, ormanın derinliklerindeki yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor." notuyla paylaşıldı.