Uludağ'daki otel yangını: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den açıklama

Bursa’nın Uludağ ilçesinde yer alan Kervansaray Otel’de sabah saat 05.30 sularında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, oteldeki 12 personelin müdahale ekipleri tarafından çıkarıldığı, çıkarılan personelden 2'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) olduğu belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uludağ’da bir otelde çıkan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin olarak, “Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Ardından Valiliğimize, Bakanlığa ve Alan Başkanlığı’na gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur” açıklamasını yaptı.

Bozbey, şunları kaydetti:

“OTEL İLE İLGİLİ EKSİKLİKLER OCAK 2025’TE BİLDİRİLDİ”

“Yangına ilk müdahale çok önemli. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda arkadaşlarımız içeri girerek tek tek odaları kontrol etti. Otelde toplamda 12 kişinin olduğu tespit edildi. 12 kişiden 9’u kendi olanaklarıyla otelden çıktı. Ocak ayının sonlarında bu yapı, arkadaşlarımız tarafından denetlendi ve tespitleri yapıldı. Eksiklikleri ortaya çıkarıldı. Ardından Valiliğimize, Bakanlığa ve Alan Başkanlığı’na gereğinin yapılması için raporlar iletildi. Bu rapora göre eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekirdi. Otelin kapatıldığına dair bilgiler var. Ancak 12 kişinin neden orada kaldığı araştırma konusudur. Yaşanan olay ve iki kişinin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl Uludağ’daki itfaiye gurubunu üç kat artırdıklarını belirten Bozbey, şöyle devam etti:

“Tek araç ve altı personel vardı. Geçen yıl riski gördük. Planlama yaptık ve oradaki itfaiye eri sayısını 18’e çıkardık. Araç sayımızı da üçe çıkardık. Yeni araçlarımız gelecek. Yedi araç aldık. Sekiz araç daha alıyoruz. Onun da ihalesi yapılıyor. Bu araçlarla birlikte toplam 15-16 civarında araç, sisteme ilave olacak. Yaklaşık 10 milyon avroluk bir kredi kullanarak bunları yapıyoruz. İtfaiyeyi daha da güçlendirmek için 50 personeli sistemimize kattık. Şu anda onları da eğitiyoruz.”

Otellerin ve konaklama alanlarının itfaiyenin raporlarına ve yangın yönetmeliklerine uygun yapı yapma zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve denetimlerin artarak devam edeceğini dile getiren Bozbey, şöyle tamamladı:

“Valiliğimizin bu tür yapılarla ilgili kapatma kararları aldığını biliyorum. Ancak bu süreçlerin belirli aralıklarla denetlenmesi son derece önemli. Eksiklikleri giderilmeyen yerlerin kapısına kilidi vuracaksınız. İçeriye kimseyi almayacaksınız. Sezon kapandıktan sonra böyle bir olayın olması aslında bir faciayı önlemiş oldu. Sezonda o otelde toplam 400 kişinin olduğunu düşünün. Bir facia olurdu. Onun için işletmelerin yangın yönetmeliğini harfiyen yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca yangın, deprem, afetle ilgili konularda herkese eğitim verilmeli. Sertifikaya tabi tutulmalıdır. Hepimize tekrar geçmiş olsun. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız.”