Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 3'e yükseldi

Bursa'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fikriye Usta bugün yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Uludağ ilçesinde yer alan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı.

Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen perşembe, sabaha karşı yangın çıktı.

İddiaya göre, otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini yakmasıyla çıkan yangına, Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise yaralandı.

Ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ GELDİ

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından görevlendirilen 1 başsavcı vekili ve 2 savcıdan oluşan heyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti otelde inceleme yaparken olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'dan gelen 6 kişiden oluşan yeni bilirkişi heyeti de otele gidip, öğle saatlerinde binada incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarını dinleyen heyet, yaklaşık 3 saat süren kontrollerinin ardından hiçbir açıklama yapmadan otelden ayrılıp Bursa'ya döndü.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.