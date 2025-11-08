Giriş / Abone Ol
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 çocuk bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki Sarıalan mevkisinde 4 çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucu cep telefonu sinyallerinden elde edilen verilerle kayıp 4 çocuk bulundu.

Güncel
  • 08.11.2025 22:18
  • Giriş: 08.11.2025 22:18
  • Güncelleme: 08.11.2025 23:41
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 çocuğun Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirleyerek arama çalışması başlattı.

Ekiplerce bulunan 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

