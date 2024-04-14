Uludağ eteklerinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.
Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.