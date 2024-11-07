Uludağ firmasına ait yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Seyir halindeyken aniden alev alan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Uludağ firmasına ait yolcu otobüsü, Çanakkale'nin Biga ilçesinden Muğla'ya seyir halindeyken, 30 yolcu ile Gökova Sakartepe rampasına inişi sırasında alev aldı. Otobüs şoförünün dumanları fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

Olay yerine itfaiye, trafik, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sonrası Sakartepe rampası bir süre trafiğe kapatıldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.