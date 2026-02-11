Uludağ yolunda kayan tuzlama aracı otomobile çarptı; 3 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.02.2026 12:21
  • Giriş: 11.02.2026 12:21
  • Güncelleme: 11.02.2026 12:21
Kaynak: DHA
Murat ÇOBANGİL/BURSA, (DHA)- BURSA’da Uludağ yolunda buzlanma nedeniyle kayan tuzlama aracı, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü’ne ait tuzlama aracı, Uludağ yönüne seyir halinde olan 34 RT 591 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil şarampole düşerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

