Uludağ’da 2 kişi ormanda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı
Bursa’da Uludağ’a gezmek için giden 5 kişilik gruptan 2 kişi, Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmeye çalışırken ormanda kayboldu. Eyüp K. ve Murat A.’nın yardım çağrısı üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, çalışmalar cep telefonu sinyalleri üzerinden sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkisinden yürüyerek inmek istedi.
Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 kişi, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirlemeye çalışırken bölgede arama çalışmaları sürüyor.