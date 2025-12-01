Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Uludağ’da iki gündür etkili olan kar yağışı aralıklarla sürerken, bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Güncel
  • 01.12.2025 11:58
  • Giriş: 01.12.2025 11:58
  • Güncelleme: 01.12.2025 12:11
Kaynak: DHA
Uludağ’da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Fotoğraf: DHA

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.

BirGün'e Abone Ol