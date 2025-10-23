Uludağ’da kar var mı? 25-26 Ekim 2025 Uludağ hava durumu ve kar yağışı tahmini

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ, Ekim ayının son hafta sonuna yaklaşırken yeniden kar beklentisiyle gündeme geldi. Peki Uludağ’a kar yağacak mı? 25-26 Ekim 2025 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, sıcaklık değerleri kışın habercisi sayılabilecek seviyelere indi. Detaylar haberimizde...

ULUDAĞ HAVA DURUMU (25-26 EKİM 2025)

Hafta sonu Uludağ’da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cumartesi günü (25 Ekim) gök gürültüsüz, hafif yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C olacak. Yağış miktarının düşük olmasına rağmen nem oranının yüksek olması, zirve bölgelerinde sis ve kısa süreli sulu kar geçişlerini beraberinde getirebilir.

Pazar günü (26 Ekim) ise hava daha açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 12°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlü hafif esmesiyle birlikte hava hissedilir derecede serin olacak.

Tarih Durum En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 25 Ekim Cumartesi Hafif Yağmurlu 7 10 26 Ekim Pazar Parçalı Bulutlu 5 12

ULUDAĞ’DA KAR YAĞACAK MI?

Uludağ’da bu hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık değerleri kar için kritik eşiğin biraz üzerinde seyredecek. Ancak zirve noktalarında (yaklaşık 2.200 metre ve üzeri) kısa süreli sulu kar ya da karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın 0°C’ye yaklaşması, yüksek kesimlerde don riskini artırabilir.

Uzmanlara göre, Uludağ’da kar örtüsünün oluşması için hava sıcaklığının birkaç gün boyunca 0°C’nin altında seyretmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk kalıcı karın Kasım ayı başlarında görülmesi bekleniyor.

ULUDAĞ’DA HAFTA SONU YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

Yağışın hafif olması sayesinde doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve manzara izleme gibi aktiviteler için ideal bir hafta sonu bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle ziyaretçilerin kalın kıyafetler ve yağmurluk bulundurması öneriliyor.