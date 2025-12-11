Uludağ’da Kar Var mı? Uludağ’da Hafta Sonu Hava Nasıl? 5 Günlük Hava Durumu (12-16 Aralık 2025)

Kış sezonu yaklaşırken pek çok tatilci ve kayak severin aklındaki ilk soru aynı: “Uludağ’da kar var mı, hafta sonu hava nasıl olacak?” Meteoroloji verilerine göre Uludağ’da kar örtüsü oluşmuş durumda ve kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçülüyor. Önümüzdeki beş günlük hava tahmini ise soğuk, çoğunlukla çok bulutlu ama zaman zaman güneşli bir Uludağ tablosu çiziyor.

ULUDAĞ’DA ŞU ANDA KAR VAR MI, KAR KALINLIĞI NE KADAR?

Mevsim şartlarına uygun şekilde Uludağ’da yer yer kar örtüsü bulunuyor. Resmî meteoroloji (MGM) verilerine göre kar kalınlığı 2 cm seviyesinde. Bu değer yoğun kayak için yeterli olmasa da, dağa günübirlik çıkmak, manzara görmek ve kış atmosferini hissetmek isteyenler için “Uludağ’da kar var mı?” sorusuna net bir “Evet, var” cevabını veriyor.

ULUDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (12-16 ARALIK 2025)

Aşağıdaki tabloda Uludağ için 12-16 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmini detaylı şekilde yer alıyor. Sıcaklıklar gece saatlerinde eksi derecelere düşerken, gündüzleri sıfırın biraz üzerine çıkıyor.

Tarih Gün Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 12 Aralık 2025 Cuma Çok Bulutlu -2 3 13 Aralık 2025 Cumartesi Çok Bulutlu -3 2 14 Aralık 2025 Pazar Parçalı Bulutlu -4 1 15 Aralık 2025 Pazartesi Çok Bulutlu -5 0 16 Aralık 2025 Salı Çok Bulutlu -4 5

HAFTA SONU ULUDAĞ HAVA DURUMU: CUMA, CUMARTESİ, PAZAR

Cuma: Soğuk ve Çok Bulutlu Başlangıç

Hafta sonu Uludağ hava durumu cuma günü çok bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Sıcaklıklar gece saatlerinde -2°C seviyesine inerken, gündüz en yüksek sıcaklık 3°C civarında seyrediyor. Nem oranının %58 ile %90 arasında, rüzgârın ise kuzeybatıdan yaklaşık 4 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Bu veriler, zirvede hissedilen sıcaklığın daha da düşük olacağını gösteriyor.

Cumartesi: Yine Çok Bulutlu, Eksi Dereceler Hakim

Cumartesi günü Uludağ’da hava durumu yine çok bulutlu. Gece en düşük sıcaklık -3°C, gündüz en yüksek sıcaklık ise 2°C seviyesinde. Yani hafta sonu boyunca “Uludağ’da hava soğuk mu?” sorusunun cevabı kesinlikle evet. Bu şartlar altında özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacakların çok katlı ve rüzgâra dayanıklı giyinmesi gerekiyor.

Pazar: Parçalı Bulutlu, Ama Hâlâ Buz Gibi

Pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. En düşük sıcaklık -4°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C civarında. Güneş zaman zaman yüzünü gösterecek olsa da, Uludağ’da hafta sonu hava sıcaklıklarının tamamı sıfırın kenarında seyrettiği için zemindeki ince kar tabakasının korunması bekleniyor.

ULUDAĞ’DA HAVA BU KADAR SOĞUKKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kat kat giyinin: Termal içlik, kazak ve su geçirmez mont konforunuzu artırır.

Termal içlik, kazak ve su geçirmez mont konforunuzu artırır. Ayak ve el koruması: Kalın çorap, kar botu ve eldiven mutlaka tercih edilmeli.

Kalın çorap, kar botu ve eldiven mutlaka tercih edilmeli. Rüzgâr etkisi: Hissedilen sıcaklık, özellikle zirveye çıktıkça tahmini değerlerin altına düşebilir.

Hissedilen sıcaklık, özellikle zirveye çıktıkça tahmini değerlerin altına düşebilir. Yol durumu: Gece eksi dereceler, sabah saatlerinde buzlanma riskini artırır.

Uludağ’da şu anda kar var mı?

Evet. Uludağ’da zemin üzerinde kar örtüsü bulunuyor. Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığı 2 cm civarında.

Uludağ’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -5°C ile 3°C arasında değişiyor.

Uludağ 5 günlük hava durumu nasıldır?

12-16 Aralık 2025 arasında Uludağ’da hava çoğunlukla çok bulutlu, pazar günü ise parçalı bulutlu. Gece sıcaklıkları eksi derecelerde, gündüz sıcaklıkları ise 0-5°C aralığında seyrediyor.

Uludağ’da hafta sonu kayak yapılabilir mi?

Kar kalınlığı şu an 2 cm seviyesinde olduğundan, profesyonel kayak için yetersiz olabilir. Ancak kar görmek, doğa yürüyüşü yapmak ve kış atmosferi yaşamak isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Uludağ’a giderken nasıl giyinmek gerekir?

Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar eksi derecelere düştüğü için, termal içlik, kalın mont, bere, eldiven ve kar botu gibi kışlık ekipmanlar tercih edilmelidir.

Uludağ’da hava çok rüzgârlı mı?

Cuma günü için rüzgâr hızı yaklaşık 4 km/sa ve kuzeybatı yönlü görünüyor. Rüzgâr düşük olsa da eksi derecelerde hissedilen sıcaklık daha düşük olacaktır.

Uludağ’da gündüz mü yoksa akşam mı daha soğuk?

Gece ve sabaha karşı saatlerde sıcaklıklar -5°C’ye kadar düşüyor. Gündüz ise en yüksek sıcaklık pazar günü bile sadece 1-3°C aralığında.

Özetle, “Uludağ’da kar var mı?” sorusunun cevabı net: Evet, kar kalınlığı 2 cm ve hava ciddi anlamda soğuk. 12-16 Aralık 2025 dönemini kapsayan Uludağ 5 günlük hava durumu verileri, dağa çıkmayı planlayanlar için bol bulutlu, yer yer güneşli ama her halükârda kış şartlarının hâkim olduğu bir tablo çiziyor. Doğru ekipmanla hazırlanıldığında ise Uludağ, hafta sonu için hem görsel şölen hem de serin bir kaçış rotası olmaya devam ediyor.