Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA, otel içerisinde mahsur kalanların olduğunu duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ANADOLU AJANSI: OTEL KAPALIYDI

Anadolu Ajansı (AA) ise otelin basit konaklama belgesi süresinin dolduğunu, Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesi nedeniyle belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediğini ve otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiğini, yangın sırasında kapalı olduğunu iddia etti.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ayrıntılar gelecek...