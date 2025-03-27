Uludağ’da Kervansaray Otel'de yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi

Bursa’nın Uludağ ilçesinde yer alan Kervansaray Otel’de sabah saat 05.30 sularında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, oteldeki 12 personelin müdahale ekipleri tarafından çıkarıldığı, çıkarılan personelden 2'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) olduğu belirlendi.

Bursa Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde, bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir."

OTEL KAPALIYMIŞ

Öte yandan otelin basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu, Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsat yenilemediği, ayrıca hakkında mahkemece tahliye kararı bulunduğu ve yangın sırasında kapalı olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimden ilk açıklama geldi.

Yangının otelin dışından başladığı, otele sıçradığı iddia edildi.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."