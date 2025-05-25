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Uludağ’da tilkileri besledi, o anları kayda aldı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 09:51
  • Giriş: 25.05.2025 09:51
  • Güncelleme: 25.05.2025 09:51
Kaynak: İHA
Uludağ’da tilkileri besledi, o anları kayda aldı

Bursa’da bir vatandaş, Uludağ’dan inerken yol üzerinde olan tilkileri görünce yanında getirdiği ekmeklerle besledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Uludağ’ın zirvesinden dönüşe geçen bir vatandaş, iki tilkinin yemek aramak için yola çıktığını gördü. Otomobili yol kenarına çeken duyarlı vatandaş, yanında getirdiği ekmekler ile tilkileri besledi. O anları kayda alan vatandaş, "Uludağ’a çıkan dostlara selam olsun. Hayvanlar aç, elimiz boş gelmeyelim" diyerek diğer vatandaşlara seslendi.

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