Uludağ’da yanan Kervansaray Oteli'nin içi görüntülendi

Bursa Uludağ'daki otel yangınında küle dönen otelin içerisi görüntülendi.

Yangında 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti, annesi Fikriye Usta yoğun bakıma alındı.

Yangın 11.00 sıralarında tamamıyla söndürüldü. Yangının yaşattığı büyük zarar ise otelin içerisinden görüntülendi. Küle dönen otelin içerisi görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi kesin olarak bilinmezken, geriye savaş alanını andıran hurda görüntüleri kaldı.

Öte yandan Fikriye Usta'nın Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.