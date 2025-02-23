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Uludere’de iş makinesinin üzerine çığ düştü

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 14:27
  • Giriş: 23.02.2025 14:27
  • Güncelleme: 23.02.2025 14:27
Kaynak: DHA
Uludere’de iş makinesinin üzerine çığ düştü

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör yaralı kurtuldu.

Uludere ilçesi Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör M.Z.E. yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. M.Z.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş makinesinin çıkartılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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